Rescatan a joven potosino en playa Miramar

CIUDAD MADERO, TAM.- Un joven originario de San Luis Potosí estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente en playa Miramar, pero fue rescatado a tiempo por guardavidas.
El incidente ocurrió cuando el visitante ingresó a una zona no recomendada para nadar y comenzó a ser jalado mar adentro. Los guardavidas acudieron de inmediato y lograron sacarlo a la orilla.
En el sitio, personal de Protección Civil municipal brindó la valoración correspondiente al afectado, quien se encontraba estable y no requirió traslado a un hospital.
Las autoridades reiteraron el llamado a los bañistas para respetar las indicaciones de seguridad y evitar ingresar en áreas señaladas como de riesgo.
Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón