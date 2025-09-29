Terminan estudiantes abrazados de un árbol

Completamente destruido quedó el automóvil en el que tres alumnos de la UAT se accidentaron las primeras horas de este domingo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tres estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas resultaron heridos tras un violento choque en el cruce del Libramiento Naciones Unidas y la calle 16, durante la madrugada del domingo.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, incluyendo Protección Civil estatal y paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas atendieron a la conductora de un Nissan Sentra con placas de Tamaulipas y a una acompañante. Un tercer ocupante, también estudiante, quedó atrapado por las piernas entre los hierros retorcidos del vehículo.

Con el uso de las «quijadas de la vida», los rescatistas lograron liberarlo tras 45 minutos de trabajo y lo trasladaron de inmediato a un hospital. Milagrosamente, el joven no presentó fracturas en las extremidades, a pesar de la severidad del impacto.

Cabe destacar que en el interior del automóvil siniestrado se percibía un fuerte olor a alcohol; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen si alguno de los ocupantes conducía bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió cuando el Nissan Sentra, en el que viajaban los universitarios, circulaba de poniente a oriente por el Libramiento Naciones Unidas. Al mismo tiempo, una joven conducía un Toyota Corolla de modelo reciente de norte a sur.

Al llegar al cruce, se produjo el impacto, lo que provocó que la conductora del Sentra perdiera el control, se estrellara contra el camellón central y finalmente chocara contra un árbol.

Aunque la conductora del Corolla afirmó ser inocente, las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes para determinar las causas y establecer responsabilidades.

El vehículo en el que viajaban los estudiantes quedó destruido y fue considerado pérdida total.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón