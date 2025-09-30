Alertan por fraude Wangiri: llamadas perdidas que vacían tu bolsillo

Ciudad Victoria, Tamps.- Autoridades y compañías de telecomunicaciones han emitido advertencias sobre el fraude telefónico conocido como Wangiri, una modalidad de estafa que significa “un timbre y colgar” en japonés.

El esquema consiste en recibir una llamada de un número desconocido —a menudo con prefijos internacionales como +44 (Reino Unido), +216 (Túnez) o +373 (Moldavia)— que suena apenas una vez antes de que cuelguen. La intención es que la persona devuelva la llamada, conectándose con números de tarifa premium o internacionales de alto costo.

En algunos casos, al devolver la llamada se escuchan grabaciones, música o mensajes diseñados para alargar la comunicación y aumentar los cargos. Los estafadores obtienen ganancias de los costos por minuto que se aplican a la víctima.

Las autoridades recomiendan no devolver llamadas a números desconocidos, revisar las facturas telefónicas en busca de cargos extraños y reportar inmediatamente cualquier anomalía al operador. También se sugiere usar las funciones de bloqueo de llamadas y denunciar estos intentos de fraude.

POR STAFF