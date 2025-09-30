Alumno de Secundaria de CdVictoria es llevado al hospital de emergencia; tomó tres bebidas energéticas

Tras la ingesta, comenzó a perder el conocimiento, por lo que el personal de la escuela lo auxilió de inmediato y lo llevó a la enfermería

Ciudad Victoria. – Un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 71 «Antonio Hernández García» fue trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una taquicardia severa, presuntamente por haber ingerido una gran cantidad de bebida energética.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 30 de septiembre en el plantel educativo, ubicado en la colonia Satélite de esta ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades escolares, el joven había consumido el contenido de tres latas de bebida energética.

Tras la ingesta, comenzó a perder el conocimiento, por lo que el personal de la escuela lo auxilió de inmediato y lo llevó a la enfermería.

Aunque lograron reanimarlo, se percataron de que había desarrollado una taquicardia intensa. Ante el temor de que su estado empeorara, se solicitó apoyo de paramédicos, quienes lo trasladaron a un centro hospitalario para su evaluación y tratamiento.

Por Alfredo Peña