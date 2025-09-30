Apagones de luz y bloqueos asfixian al ejido Huizachal

Denuncian vecinos que desde hace dos meses sufren de constantes cortes de luz y bloqueos por las obras que se realizan en la carretera Rumbo Nuevo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En el ejido El Huizachal la paciencia se agota. Desde hace casi dos meses, los apagones constantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los bloqueos provocados por la obra de ampliación de la carretera Rumbo Nuevo han dejado al pueblo sin ingresos, con negocios vacíos y medicamentos echados a perder.

Agustín Barrón Luna, presidente de la Sociedad de Producción Rural, advirtió que los cortes de energía ocurren hasta tres veces al mes, con duración de 12 a 24 horas.

“La mayoría de nuestra gente es adulta y muchos dependen de la insulina que guardan en refrigeradores. Sin luz, estamos en riesgo”, denunció.

A la falta de electricidad se suma el problema de accesos bloqueados por montones de arena y grava, maquinaria abandonada y zanjas mal señalizadas, lo que ha reducido al mínimo la llegada de transportistas y visitantes a los comedores y negocios de la zona.

Los ejidatarios aseguran que las pérdidas económicas son irreparables.

“Dependemos de la gente en tránsito, pero los accesos se cierran y la clientela no entra. Hemos pedido soluciones, pero las respuestas nunca llegan”, lamentó Barrón.

Indicaron que las quejas ante la empresa constructora no han sido atendidas, por lo que recurrieron a la Secretaría de Obras Públicas del Estado, con la exigencia de garantizar el suministro eléctrico y rehabilitar de inmediato los accesos.

“Presentamos escritos, propusimos soluciones y no nos cumplen. Las pérdidas son nuestras, no de ellos”, subrayó el dirigente.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN