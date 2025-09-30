Asegura FGR hidrocarburos e inmuebles

La Fiscalía General de la República decomisó cuatro inmuebles en Altamira y González, además de 6,400 litros de hidrocarburo, en operativos realizados entre el 25 y 27 de septiembre

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron cuatro inmuebles en Altamira y González, y 6,400 litros de hidrocarburo.

Los cateos se llevaron a cabo entre el jueves 25 y sábado 27 de septiembre, luego de que un juez otorgó los mandamientos judiciales por delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

En una primera acción, los efectivos de la FGR revisaron un inmueble ubicado en el ejido Maclovio Herrera de Altamira, donde aseguraron dos cubitanques, seis tanques, un tanque de metal, 55 garrafas, tres cubetas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, un embudo de metal, dos conectores metálicos y 700 litros de hidrocarburo.

En el segundo inmueble ubicado en el Libramiento estación Manuel-González en el municipio de González, aseguraron cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, mangueras con diversas medidas, dos conectores metálicos, un extintor rojo y tres mil litros de hidrocarburo.

En el tercer operativo, en el ejido Guadalupe Victoria del municipio de González, se aseguraron dos mil litros de hidrocarburo, 19 mangueras, dos coples de metal, siete bidones, 11 tambos, tres cubitanques.

En el cuarto inmueble, ubicado en el libramiento estación Manuel-González, se localizaron y aseguraron dos mangueras, cinco bidones, ocho tambos, dos cubitanques, 700 litros de hidrocarburo.

Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), integrándose las respectivas carpetas de investigación, mientras se continúa con las indagatorias por delitos cometidos en materia de hidrocarburo en contra de quien o quienes resulten responsables.

En los operativos participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, en coordinación con peritos, elementos del Ejército y Guardia Nacional.

Durante los últimos meses las diferentes autoridades de seguridad aumentaron los decomisos de combustible ilegal.

El 19 de marzo, fue asegurado el buque Challenge Procyon y decomisaron 10 mil toneladas de diésel introducido ilegalmente al país a través del puerto de Tampico.

Durante 2023, el puerto manejó 69,343 toneladas de fluidos líquidos a granel no petroleros, categoría que incluye materiales como aditivos.

No obstante, en 2024 esta cifra se multiplicó dramáticamente 243%, alcanzando 238,280 toneladas.

Esta tendencia anómala se intensificó durante el primer trimestre de 2025, cuando la programación portuaria registró la descarga de 227,402 toneladas adicionales de estos materiales.

En total, durante año y medio el puerto recibió 465,691 toneladas, volumen que supera la suma total importada durante los nueve años previos (2015-2023).

Este crecimiento extraordinario coincide precisamente con la línea investigativa que siguen la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, proceso que ha resultado en la detención de 14 personas.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón