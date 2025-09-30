Auto se incendia al circular por el centro

Bomberos municipales llegaron momentos después para asegurarse que las llamas no reiniciaran.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fuerte susto se llevó el conductor de un auto compacto, al incendiarse el motor cuando circulaba por el centro de Tampico.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal, los cuales lograron apagar el fuego con un extintor.

La emergencia se presentó la noche del lunes, en la calle Álvaro Obregón, a la altura de la plaza de las artes.

El vehículo afectado es un Atos Hyundai en color amarillo con matrícula del estado de Tamaulipas.

El coche se desplazaba sobre la Obregón rumbo a la avenida Hidalgo cuando de repente comenzó a salir humo del motor, lo que alarmó al conductor.

De inmediato detuvo el carro para luego bajar rápidamente a fin de ponerse a salvo.

Efectivos de la Guardia Estatal que pasaban por el lugar descendieron de la patrulla, con el extintor que llevan en la unidad para activarlo y sofocar las llamas.

Los vulcanos municipales arribaron para cerciorarse que el fuego no volviera a presentarse en la unidad.

Lanzaron agua al motor hasta lograr enfriarlo.

Por. Benigno Solís/La Razón