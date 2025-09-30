Bajan ventas en rodantes durante el mes de septiembre

CIUDAD MADERO, TAM.- Un estimado de 450 negocios del mercado rodante en la colonia La Galeana enfrentó un panorama económico adverso durante el mes de septiembre.

Los comerciantes atribuyen la caída de ventas al gasto ejercido por las familias tras el regreso a clases, incluyendo uniformes, útiles y transporte escolar.

Alberto Flores, uno de los vendedores, informó que las ventas actuales alcanzan apenas para cubrir gastos de operación, gasolina y necesidades personales de cada negocio.

“Trabajamos para sobrevivir estos meses; esperamos una recuperación hasta mediados de diciembre, mientras tanto hay que ajustarse a las circunstancias actuales”, indicó.

El comerciante añadió que las lluvias de las últimas tres semanas también contribuyeron a la disminución de clientes.

Además, dijo que las fiestas patrias no generaron un repunte significativo.

En comparación con el año pasado, algunos comerciantes notan un ligero aumento en ventas, aunque las temporadas son muy variables y dependen de la afluencia de visitantes y vacacionistas.

Flores destacó que el buen trato a los clientes ha permitido que algunos negocios sobrevivan pese a la crisis: “Es la atención y servicio lo que mantiene a quienes nos buscan”.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón