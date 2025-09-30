Caen 40% las ventas para comerciantes de mercados sobre ruedas

Monsiváis Becerra recordó que fue en 1982 cuando los mercados sobre ruedas pasaron a manos de las administraciones municipales.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La crisis económica afecta a más de 4 mil 800 familias cuya actividad principal depende de los mercados sobre ruedas, personas de todas las edades trabajan hasta 15 horas al día desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Sin embargo, pese a la ardua labor que realizan las y los oferentes, Pedro Monsiváis Becerra, secretario general del Gremio Unido de Tianguistas estimó que las ventas para quienes a diario se dedican al comercio de distintos artículos y productos en los rodantes han caído hasta en un 40% por la disminución del poder adquisitivo lo que se refleja al observar un elevado número de personas que se quedaron sin empleo y buscan subsistir en los tiraderos vendiendo sus pertenencias.

«Ha sido un año muy complicado. He visto compañeros que han dejado de laboral debido a las bajas ventas. Muchos no tienen para seguir trabajando, se han incrementando los tiraderos de manera descomunal…una situación de las bajas ventas a partir de febrero yo creo 30,40%»

El secretario general del Gremio Unido de Tianguistas expresó que las personas que se instalan en la vía pública a vender principalmente ropa y otros artículos que les pertenecen se han convertido en un complemento para los rodantes.

«Sin los tiraderos no habría rodante. La señora de los tiraderos van almuerzan conmigo, compran su verdura, y su carne. Sin ellos no habría ventas… estamos en la coexistiendo ambas partes. Hay mucho desempleo en la zona, no hay poder adquisitivo, la canasta básica está por las nubes… Y nosotros hemos subsistido por los productos frescos que ofrecemos. Tu vas al mercado rodante te encuentras verdura de Puebla, tomate, chile es el día. Nada qué ver con más tiendas de autoservicio qué todo venden congelado»

Monsiváis Becerra expresó que los mercados sobre ruedas iniciaron en 1967 con el objetivo de acercar los productos del campo a la ciudad sin intermediarios siendo regulados en aquel entonces por la Secretaría de Comercio.

Monsiváis Becerra recordó que fue en 1982 cuando los mercados sobre ruedas pasaron a manos de las administraciones municipales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón