CANACO exhorta a bloquear llamadas del extranjero para evitar fraudes en Tampico

Eduardo Manzur Manzur, presidente del organismo, advirtió que tanto empresarios como ciudadanos han reportado intentos de engaño

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de llamadas con ladas internacionales registradas en las últimas dos semanas en la zona sur de Tamaulipas, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tampico exhortó a la ciudadanía a no contestar números desconocidos y proceder a bloquearlos para evitar ser víctimas de fraudes.

Eduardo Manzur Manzur, presidente del organismo, advirtió que tanto empresarios como ciudadanos han reportado intentos de engaño a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con enlaces sospechosos.

“Lo que hacemos nosotros es difundir a la gente que no caiga en este tipo de ilícitos; la recomendación es no contestar y bloquear, porque quienes se dedican a esto buscan sorprender a las personas”

Explicó que, en muchos casos, los mensajes buscan inducir a dar clic en links que pueden vulnerar la información personal o exponer los dispositivos a hackeos.

“La gente que se dedica a esto es muy hábil para engañar y aprovecharse; por eso insistimos en que no se conteste ni se dé seguimiento al tema”

Por su parte, la Guardia Estatal Cibernética de Tamaulipas informó que en lo que va del año ha recabado al menos 500 reportes de llamadas internacionales provenientes del Reino Unido, modalidad conocida como la estafa “Wangiri”, por lo que reiteró el llamado a la población a evitar responder números desconocidos y tomar medidas preventivas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón