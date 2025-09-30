Congreso de Tamaulipas confía en la aprobación nacional de la Ley contra la extorsión

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Congreso de Tamaulipas confió en que en el resto del país se apruebe la Ley contra la extorsión, luego de que el Senado de la República autorizara la reforma al Artículo 73 Constitucional, que faculta al Congreso federal para emitir una ley general en la materia.

La diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica destacó que Tamaulipas se convirtió en el primer estado de la República en avalar la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y manifestó su expectativa de que más congresos estatales se sumen a la aprobación.

“Es un delito que muchos hemos vivido. Hemos recibido llamadas de extorsión. Esta ley lo que hace es homologar este delito en todos los estados y baja a los congresos locales. Congreso número uno en votar esta ley de extorsión y esperamos que pronto esté la mitad más uno de los congresos locales para que el cambio quede a rango constitucional. Lo más importante es dar seguridad, reconocer que la extorsión es un delito”

La legisladora explicó que la homologación de leyes federales y Fuimos elestatales permitirá tipificar con certeza el delito de extorsión, brindar herramientas legales para combatirlo y blindar tanto el patrimonio como la vida de las y los ciudadanos.

“Esto da elementos para determinar en tiempo y forma el delito de extorsión y garantizar certeza jurídica”, agregó.

Salazar Mojica subrayó que la mayoría de la ciudadanía tamaulipeca ha padecido algún intento de extorsión vía telefónica y señaló necesario que se establezcan los lineamientos para que se sancione.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón