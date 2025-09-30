Denuncian en redes presuntos asaltos en la carretera Victoria-Matamoros

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En redes circularon denuncias de civiles armados y presuntos asaltos en la carretera Victoria-Matamoros, sin embargo la vocería de seguridad aseguró que recorridos de la Guardia Estatal no arrojaron datos que confirmaran los hechos.

De acuerdo con los reportes, un autobús habría sido detenido el 30 de septiembre a las 05:30 horas en Padilla, donde pasajeros fueron despojados de sus pertenencias, pese a ello la autoridad indicó que no encontró evidencia y que mantiene vigilancia en la zona.

Otros automovilistas refieren incidentes similares en el mismo tramo y en distintos horarios, entre ellos la persecución de un vehículo en Güémez y un asalto ocurrido el domingo de madrugada, sin que hasta ahora existan informes oficiales que los respalden.

La falta de confirmación oficial y la percepción de baja presencia policial generan incertidumbre entre viajeros y habitantes, mientras crecen las denuncias en redes sociales y se espera que la Fiscalía o autoridades estatales aclaren lo ocurrido en la región.

