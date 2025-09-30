El piano, la pasión que guía la vida de Tabita Ostos Vargas

Docente tampiqueña ha dedicado más de cuatro décadas a la música; fomenta la inclusión al enseñar a jóvenes con discapacidades y promover la paz a través del arte.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El amor por la docencia representa a Tabita Ostos Vargas nacida en Rosarito, Baja California y tampiqueña de corazón. Es hija de Rebeca Vargas García y Víctor Ostos Ramírez. Estudió dos carreras profesionales: Contaduría Pública y Música.

A los 7 años comenzó a tomar clases de piano con el maestro, José de Jesús Hurtado de Alba en el Instituto Regional de Bellas Artes. Fue alumna especial de violín y piano de la Facultad de Música en 1983. Decidió dejar el violín; el piano ha sido su compañero desde hace 46 años.

De adulta entendió que ama el piano. En el 2008 comenzó a dar clases de música en escuelas de nivel medio superior particulares.

Tabita es una docente incluyente ha dado clases a estudiantes especiales: con TDA, discapacidad auditiva, síndrome de Down y sin una mano. Su mayor satisfacción es que sus estudiantes se presenten en recitales de los que en su trayectoria como maestra ha organizado ocho.

Tabita Ostos Vargas considera que el arte y deporte promueven la paz entre la niñez. Entre sus compositores favoritos se encuentran: Manuel M. Ponce, Mozart, Beethoven, Bach y Chopin.

Con su amplia experiencia, Tabita echa por tierra los mitos de que las personas con dedos cortos no pueden tocar el piano, afirma que con técnica pianística lo pueden lograr.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón