FGJ no ha liberado ficha de búsqueda de Gabita

La organización denuncia un presunto procedimiento irregular de la jueza Roxana Ibarra Canul.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Pese a que el pasado viernes 26 de septiembre se lograron las alertas migratoria y Amber, hoy cuatro días después la Fiscalía General de Justicia no ha elaborado la ficha de alerta para #Gabita denunció a través de las redes sociales colectivas feministas como Mujer Manglar.

Martha De la Cruz López, integrante de la organización urgió a que la autoridad judicial publique la ficha de búsqueda de la hija de Gabriela.

«La ficha, la alerta Amber la tiene que liberar la Fiscalía. Ayer, todavía le volvieron a hablar a Gaby según había errores en los datos»

La colectiva feminista Mujer Manglar dio conocer que: «han pasado 31 días desde que #Gabita fue arrancada ilegal y violentamente de manos de su madre #GabrielaSalazar».

«De manera turbia, otorgó a Alejandro A agresor físico, emocional y ahora vicario de Gaby y su pequeña. Alejandro, acompañado del actuario del Juzgado Tercero de lo familiar, Marco Antonio Hernández Paulin, elementos de la guardia estatal y sus abogados, sustrajo a la menor de manera violenta, violando los derechos de Gaby y la menor, así como los protocolos que garantizan el interés superior de la menor».

Añadió que: «casi un mes después, una jueza federal ordenó restituir la patria potestad de Gabita a su madre de manera inmediata; sin embargo, la organización considera que el JuzgadoTercero no tenía tanta prisa y tras horas de presión, por fin le otorgaron a Gaby la orden de cumplimiento, pero fue demasiado tarde, Alejandro ya se había dado a la fuga con la menor a cuestas».

La colectiva feminista Mujer Manglar señala que han pasado cinco días de la desaparición de Gabita por parte de Alejandro y advierte que la menor está en grave riesgo, tanto física como emocionalmente.

#SistemaDeJusticia de #Tamaulipas le vuelve a fallar a #Gaby y a su hija, ya que al día de hoy, no se ha elaborado la ficha de alerta para #Gabita.

La colectiva feminista Mujer Manglar cuestiona: ¿Qué está esperando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas? ¿Por qué tanta negligencia en contra de #GabySalazar? ¿O es más bien protección a #Alejandro? ¿Cómo un simple dentista puede alcanzar tanto poder?»

La colectiva feminista advirtió que: «niña está en grave riesgo por su corrupción, negligencia e ineptitud, hagan todo lo posible por recuperarla ¡¡¡YA!!!»

