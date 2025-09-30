Finaliza temporal lluvioso en Tamaulipas; se esperan días calurosos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con la salida del frente frío número 4 de la temporada y la conclusión del temporal lluvioso, Tamaulipas vivirá a partir de este lunes jornadas con un ambiente más estable, caracterizado por temperaturas templadas a calurosas, informó Meteorología México.

El organismo detalló que, al menos hasta el jueves o viernes, predominarán condiciones de calor moderado en la mayor parte del estado, con registros que oscilarán entre los 26 y 35 grados Celsius en las zonas norte, noreste, Golfo de México y litoral del Pacífico.

Sin embargo y pese a que a que el temporal de lluvias llegó a su fin, la dependencia advirtió que no se descartan precipitaciones aisladas durante la semana y que el próximo fin de semana podrían volver a registrarse lluvias de consideración, derivadas de nuevos sistemas que se aproximarán al territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones por las altas temperaturas que se sentirán en el día, especialmente en municipios de la franja fronteriza y el centro de Tamaulipas.

Por. Antonio H. Mandujano