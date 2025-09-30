Intentan robar juegos de un parque en Altamira

La Cámara Nacional de Comercio, le ha pedido a la Guardia Estatal incrementar los rondines de vigilancia

ALTAMIRA, TAMAULIPA.- En la colonia Guadalupe Victoria de Altamira, intentaron robar los juegos de un parque recreativo.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez comentó que se ha reforzado la vigilancia en aquellos sectores donde han sido reportados robos al 911.

“Tuvimos un intento de robo en un parque, intentaron robarse los juegos en la colonia Guadalupe Victoria”.

En la última reunión de la Mesa de Construcción de Paz, se reportó el robo a una veterinaria de la zona centro, el robo de una motocicleta en el fraccionamiento Jardines de Arboledas, así como un robo a casa habitación en el fraccionamiento Colinas de Altamira, ninguno fue con violencia.

A decir del funcionario, la incidencia en materia de robos en Altamira no se ha incrementado, por semana ocurren un promedio de cinco e hizo un llamado a la población para que acuda al Ministerio Público a denunciarlos.

“El índice de robos no se ha incrementado, tenemos de 4 a 5 por semana y queremos darle el seguimiento que corresponda a cada una de las situaciones”, explicó José Francisco Pérez Ramírez.

Además de la Guardia Estatal, en los patrullajes también participa la Guardia Nacional, Sedena y Marina.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), le ha pedido a la Guardia Estatal incrementar los rondines de vigilancia durante la noche y madrugada.

Por. Óscar Figueroa

La Razón