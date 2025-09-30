La UAT y gobierno de Nuevo Laredo entregan obras a universitarios

El rector Dámaso Anaya y la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas presidieron la entrega de nueva techumbre que beneficia a más de 2 800 estudiantes de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó, junto a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la ceremonia cívica de honores a la bandera y la entrega de la nueva techumbre en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

La ceremonia, realizada este 29 de septiembre, reunió a autoridades municipales y universitarias, estudiantes, personal docente y administrativo, reafirmando la colaboración institucional y el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa de la UAT.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de contar con la techumbre monumental que será un espacio destinado a actividades cívicas, académicas, deportivas, artísticas y culturales, en beneficio de más de 2 800 estudiantes, así como de profesoras, profesores y personal universitario.

Agradeció a la presidenta municipal por el apoyo en la construcción de esta nueva infraestructura, y su colaboración en otros proyectos que fortalecen el crecimiento de la UAT en Nuevo Laredo, generando mejores condiciones para la formación integral estudiantil.

Por su parte, Carmen Lilia Canturosas señaló que la entrega de esta obra responde a un compromiso asumido con la juventud universitaria, al brindar espacios seguros, funcionales y dignos para el aprendizaje y la convivencia.

Reiteró su respaldo a la Universidad en iniciativas que eleven la calidad educativa y amplíen las oportunidades para el alumnado, luego de expresar su reconocimiento a Dámaso Anaya por el

enfoque humanista de su gestión rectoral, subrayando que su liderazgo ha sido fundamental para que la UAT siga siendo un pilar educativo en la región.

En el marco de este evento se destacó también la rehabilitación de la Clínica Dental UNE, que estará ubicada frente a la Facultad, para acercar servicios dentales de bajo costo a estudiantes y a la comunidad en general.En la ceremonia, hicieron uso de la palara el director de la institución, René Adrián Salinas Salinas, y la alumna Cynthia Nayeli Arriaga Vázquez, quien, en representación de la comunidad estudiantil, agradeció las obras entregadas, reconociendo el esfuerzo de las autoridades por ofrecer mejores oportunidades a la juventud.

REALIZAN JORNADA UNIVERSITARIA “UN DÍA CON TU RECTOR”

Luego de presidir la ceremonia cívica en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, el rector Dámaso Anaya Alvarado hizo un recorrido por el plantel para dialogar con las y los universitarios, y conocer de viva voz sus propuestas para el mejoramiento institucional.

Al inicio de la jornada, denominada “Un día con tu rector”, se reunió con docentes en el Centro de Excelencia, y visitó los salones de las nuevas carreras de Psicología y Autotransporte de Carga que se han puesto en marcha en este ciclo escolar.

Después, se trasladó al Espacio Cultural para interactuar con estudiantes y docentes en un entorno participativo, conociendo de cerca el ambiente de aprendizaje que se vive en la institución académica, para concluir, más adelante, con la develación de una placa de la Sala de Maestros y una reunión con el personal administrativo.

Durante su visita, el rector destacó el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad educativa, el prestigio académico y el posicionamiento estratégico de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo.

