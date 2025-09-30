Lluvias dejan doble efecto en Tamaulipas; hubo pérdidas en cosechas y alivio en tierras agrícolas

Fernando Tovar Soto, frutero y líder de locatarios del Mercado Argüelles advierte que el exceso de agua daña cultivos y eleva precios, aunque también reconoce que las lluvias favorecen la recuperación de tierras y mantos acuíferos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las lluvias registradas en los últimos días en Tamaulipas y gran parte del territorio nacional están generando un doble efecto en el sector hortícola: por un lado, los excesos de agua han dañado cosechas sensibles y provocado aumentos en los precios al consumidor; por el otro, también han permitido la recuperación de tierras de cultivo y de mantos acuíferos que llevaban meses en condiciones críticas.

Así lo explicó para Expreso, Fernando Tovar Soto, comerciante y líder de los locatarios del Mercado Argüelles, quien aseguró que la situación es compleja porque los beneficios de la lluvia se verán a mediano plazo, mientras que las afectaciones en cosechas se sienten de manera inmediata en la economía de productores y consumidores.

De acuerdo a sus declaraciones detalló que aunque pareciera muy benéfico el excedente de humedad en el campo de México, la realidad es que el impacto resulta ser negativo principalmente para el consumidor al elevar los precios de este tipo de productos.

“El exceso de agua afecta las cosechas y no nada más aquí en Tamaulipas, sino a nivel nacional, y eso repercute directamente en los precios que vemos en los mercados”, señaló.

Tovar Soto, explicó que hortalizas de alta rotación como el tomate, la cebolla y el chile han resentido la saturación de agua en el campo, lo que se traduce en pérdidas para los productores y un encarecimiento en el punto de venta.

“Cuando la planta recibe demasiada agua se pudre, se pierde calidad y se reduce la oferta lo que el consumidor lo nota inmediatamente en su gasto diario”, explicó.

Sin embargo, el dirigente subrayó que no todo es negativo y expuso que los beneficios se reflejan principalmente en la recuperación de tierras y también de acuíferos.

“También hay que decirlo: las lluvias traen beneficios porque ayudan a recuperar las tierras, alimentan los mantos freáticos y permiten que el campo tenga mejores condiciones para los siguientes ciclos agrícolas”, puntualizó.

Pero todo este tema de equilibrio entre pérdidas inmediatas y beneficios futuros, comentó, coloca al sector en un escenario de incertidumbre, donde las próximas semanas serán clave para medir la magnitud del impacto.

“Lo que estamos viendo ahora es apenas la primera reacción. Si las lluvias se estabilizan, podremos hablar de mejores cosechas más adelante; si continúan en exceso, las afectaciones serán mayores”, advirtió.

Tovar Soto recordó que en los mercados populares como el Argüelles los efectos se sienten de manera directa, pues son el termómetro de la economía familiar, exponiendo el testimonio del consumidor primero.

“La gente nos dice todos los días lo difícil que es mantener el gasto en la cocina. Por eso pedimos a las autoridades que estén pendientes de estas variaciones, porque afectan directamente al bolsillo de las familias”.

Por ulitmo, Tovar Soto destacó que la recuperación del campo dependerá de la capacidad de los agricultores para levantar nuevas siembras y de las condiciones climáticas que se mantengan en lo que resta del año.

“Las lluvias son necesarias, siempre lo han sido; pero como todo fenómeno, cuando se presentan en exceso dejan estragos”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano