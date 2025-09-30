Muere la madre de Vica Andrade a cinco meses de la muerte de su ex esposo el tamaulipeco Memo del Bosque

La actriz publicó hermosas imágenes de su mamá en las redes sociales e hizo el anuncio a sus fanáticos

Vica Andrade dio a conocer en las redes sociales que se murió su madre. A través de una Storie en el Instagram oficial de la actriz fue como se dio a conocer la noticia. En la fotografía se puede ver el ataúd rodeado de flores blancas, un crucifijo, así como una fotografía de la señora.

«Mi mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del Señor».

En las redes sociales continuamente publicaba mensajes sobre su madre, sobre todo cuando se trataba de días especiales como su cumpleaños, el Día de la Madre en México, también el Día de la Madre en Costa Rica, ya que se celebran en días diferentes, entre otros momentos clave.

A través de las stories, también publicó una imagen más donde se le puede ver junto a su madre, aunque en esta ocasión no redactó ningún mensaje, simplemente fue el recuerdo para rememorar el cariño que se tenían mutuamente. Se les puede ver sonrientes y abrazas en la toma.

La última fotografía que publicó Vica Andrade, tiene que ver con una fotografía de su madre, pero acompañada en esta ocasión por una de sus bisnietas, y aseguró en el mensaje que no solamente fue una excelente mamá, también lo hizo increíble con sus nietas o bisnietas.

«La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela como ninguna. Te amo, ma»

¿Quién es Vica Andrade?

Vica Andrade es una actriz, presentadora y modelo originaria de Costa Rica. Inició su trayectoria en el ámbito artístico con el programa musical «Vica Hits», destacándose por su carisma frente a las cámaras. Este inicio le permitió expandir su carrera hacia la actuación, participando en populares telenovelas y programas de entretenimiento en México.

Algunos de los proyectos más destacados y recordados de la actriz son «Velo de Novia» (2003), «Alebrijes y rebujos» (2003), y la comedia «La escuelita VIP» donde se volvió especialmente conocida. En 2003, también fue parte del reality show «Big Brother VIP», donde estuvo cerca de llegar a la final.

La muerte de Memo del Bosque

En el ámbito personal, Vica Andrade fue la esposa del reconocido productor de televisión mexicano Guillermo «Memo» del Bosque, quien falleció tras una batalla contra el cáncer. Con Del Bosque tuvo tres hijos: Luca, Luna y Coral. Anteriormente, Vica estuvo casada con el productor de origen ecuatoriano Jean Paul Andrade, con quien tuvo un hijo llamado Sean.

Su vida familiar ha estado en el ojo público, especialmente por el apoyo que brindó a su esposo durante su enfermedad y, más recientemente, por la pérdida de su propia madre. Memo del Bosque murió en el mes de abril del año 2025, por lo que ahora Vica enfrenta dos dolorosas pérdidas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO