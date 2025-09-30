Senado rechaza acuerdos y EE.UU. enfrenta cierre de gobierno

El Senado rechazó dos proyectos de financiamiento temporal —uno demócrata y otro republicano— y el gobierno federal se encamina a un cierre tras la medianoche del 30 de septiembre

Washington, D.C.– El gobierno federal de Estados Unidos se encamina a un cierre tras la medianoche del 30 de septiembre, luego de que el Senado rechazara dos proyectos de financiamiento temporal, conocidos como resoluciones continuas, presentados por demócratas y republicanos.

La primera iniciativa, impulsada por los demócratas, cayó por 47 votos a favor y 53 en contra, siguiendo las líneas partidistas. La segunda, propuesta por los republicanos, fue derrotada 55 a 45, sin alcanzar el umbral de 60 votos necesario para avanzar.

Ambas partes aseguraron querer evitar el cierre, pero se acusaron mutuamente de la parálisis. Los republicanos buscaron una prórroga corta con los niveles de gasto actuales, mientras que los demócratas exigieron incluir ajustes en la financiación de salud, particularmente subsidios de la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

Sin acuerdo, la administración federal se prepara para suspender servicios no esenciales, afectar a millones de trabajadores y abrir un nuevo capítulo de confrontación política en Washington.