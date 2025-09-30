Sin luz y con horario cortado trabaja secundaria de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- La Secundaria General No. 3 “Ganett Saleh Gattas” de Altamira se vio obligada a retomar las clases en modalidad híbrida, debido a la falla del transformador.

El director del plantel, Iván Rodríguez Álvarez, informó que la situación afecta a 115 alumnos, quienes sólo acuden unas horas a las aulas y después se regresan a las casas para terminar el turno.

Las fallas en la red eléctrica comenzaron la semana pasada, se hicieron las reparaciones, sin embargo la escuela que se localiza en el fraccionamiento Unidos Avanzamos volvió a quedarse sin luz.

“Ahora estamos pidiendo el apoyo nuevamente del alcalde Armando Martínez Manríquez para que nos ayude en la colocación de un transformador nuevo o uno usado en buenas condiciones”, indicó el profesor.

Con las altas temperaturas, es imposible que los estudiantes puedan estar en los salones durante todo el turno.

“Estamos en el programa La Escuela es Nuestra, pero ya invertimos ese apoyo en otras obras de infraestructura. Si hubiéramos sabido que el transformador se descompondría definitivamente, habríamos dado prioridad a restablecer el servicio de luz”.

Para la institución resulta imposible comprar un transformador, cuyo costo supera los 50 mil pesos.

“Recibimos el apoyo del alcalde para solucionar la falta de luz, eso fue en la Mañanera de la semana pasada; ahora venimos a la número 208 para solicitar nuevamente su ayuda y esperamos una buena respuesta que beneficie a nuestros estudiantes”, terminó Iván Rodríguez Álvarez.

Por Óscar Figueroa

La Razón