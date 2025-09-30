Un mes sin que Gabriela pueda abrazar a su hija; emiten alerta Ámber

CIUDAD MADERO, TAM.- Desde hace un mes que la pequeña “G” de 3 años no tiene contacto con su mamá, Gabriela Salazar.

Lo anterior, luego de que el padre presentó un ordenamiento judicial para obtener la custodia y la llevo con él.

Néstor Luna Ortiz, abogado defensor, informó, que desde el pasado 25 de septiembre un juez federal ordenó restituir la custodia de la pequeña a su madre, resolución que obliga al Juzgado Tercero Familiar a dictar la entrega inmediata.

Ordenamiento que a la fecha no es cumplido.

EMITEN ALERTA AMBER

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó este 30 de septiembre la activación de una Alerta Amber para localizar a Alexa Gabriela Ávila Salazar, de 3 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 29 de agosto en Tampico.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue vista por última vez en compañía de su padre, Alejandro Ávila Limas, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La ficha detalla que la niña mide aproximadamente un metro de estatura, pesa 17 kilos, tiene cabello ondulado castaño oscuro, ojos castaño claros y como señas particulares presenta un lunar tipo mancha en la espalda y una cicatriz en el mentón.

La Fiscalía advirtió que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, al considerar que puede ser víctima de la comisión de un delito. En coordinación con la Guardia Estatal y autoridades federales, se han desplegado operativos de búsqueda que incluyen cateos en domicilios y propiedades ligadas al padre y su familia.

La emisión de la Alerta Amber busca ampliar el alcance de la búsqueda en todo el país y agilizar la localización de la niña. Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser reportada al número 55 5346 2516, disponible las 24 horas.

REALIZAN CATEOS E INVESTIGAN PARADERO

El abogado , por su parte compartió que a través de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Guardia Estatal, se mantiene en marcha un operativo para dar con su paradero, en el que suman siete cateos a viviendas y propiedades del padre y su familia, señaladas en la investigación.

El litigante detalló que incluso se habilitaron días y horas inhábiles para la localización de la menor y que las diligencias se han extendido a domicilios de amigos, ranchos y la vivienda de la pareja actual del señor “A” , sin que hasta ahora haya resultado positivo.

Sobre el proceso legal, adelantó que procederán contra el padre por desaparición forzada y violencia vicaria. “Vamos a agotar todos los recursos para que se sancione esta conducta ilícita”, señaló.

BUSCA NEGOCIAR EL PADRE

En la entrevista, expuso que el padre de la menor ha intentado negociar a través de terceros, condicionando la entrega de la niña al retiro de denuncias en su contra por delitos graves y violencia familiar, lo que calificó de “inaceptable” y una muestra de su verdadera intención.

También confirmó que la Guardia Estatal, cuerpos policiales y el DIF de los tres municipios de la zona conurbada están involucrados en las acciones de localización.

“El Estado mexicano está volcando todos sus recursos para restituir a la menor con su madre”, puntualizó.

En los cateos, aseguró, se encontraron condiciones insalubres y carentes de higiene, además de abandono de una mascota en malas condiciones.

“No hay un entorno sano para una niña de tres años, encontramos alcohol, falta de comida y suciedad”, denunció.

Vecinos de una de las viviendas cateadas afirmaron que solo vieron a la niña el 12 de septiembre, fecha en que se realizó una inspección ocular, sin que después haya vuelto a aparecer en el lugar.

Sin embargo, el papá y la menor siguen ilocalizables.

POR JOSÉ LUIS RDZ.