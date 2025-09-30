Viajan 5 en moto: chocan con auto

Uno menor sufre lesiones de consideración y fue trasladado a un centro médico, su estado de salud es reportado como delicado

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cinco integrantes de una familia, tres de ellos menores de edad, resultaron lesionados tras un accidente de tránsito ocurrido cuando viajaban en una motocicleta y colisionaron con un automóvil. Uno de los niños se encuentra en estado grave.

El percance fue reportado a las 16:30 horas en el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura de su cruce con la calle Matamoros.

Al lugar acudieron tres ambulancias de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Los socorristas atendieron a un matrimonio joven que presentaba politraumatismos. También brindaron asistencia a tres niños, uno de ellos, de aproximadamente tres años, fue reportado en estado delicado y se encuentra en el área de terapia intensiva de un hospital local.

En el accidente estuvieron involucrados un vehículo marca Mazda, conducido por un hombre, y la motocicleta en la que viajaba la familia. Según testigos, ninguno de los ocupantes de la motocicleta portaba equipo de protección que pudiera haber amortiguado o evitado lesiones graves.

El accidente ocurrió cuando la familia se dirigía a un partido de fútbol, ya que el hijo mayor, de aproximadamente nueve años, participaría en el encuentro. Viajaban de sur a norte por el libramiento Emilio Portes Gil.

Testigos que circulaban detrás de ellos en otros vehículos aseguraron que, al llegar al cruce con la calle Matamoros, el conductor de la motocicleta intentó esquivar los reductores de velocidad.

Por su parte, el automóvil Mazda se desplazaba de norte a sur por el mismo libramiento y, al llegar al cruce con Matamoros, giró a la izquierda para dirigirse al oriente de la ciudad. En ese momento se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, el niño en estado delicado fue eyectado y cayó sobre el asfalto, golpeándose en varias ocasiones.

Oficiales de la Policía Estatal de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y evaluar la situación, a fin de poner el caso a disposición de las autoridades correspondientes.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón