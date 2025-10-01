A finales de año remodelarán la calle Hidalgo de Victoria

Alistan una buena “manita de gato” para la Calle Hidalgo de #CdVictoria.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) confirmó que en diciembre o enero próximo iniciarán los trabajos de remodelación de la calle Hidalgo, principal avenida comercial de Ciudad Victoria.

Federico González Sánchez, presidente de la Canaco local, explicó que el proyecto será financiado con recursos del gobierno del estado, el municipio y los propios comerciantes. “La intención es que participemos los tres para concretar uno de los grandes pendientes de la ciudad”, dijo.

Los trabajos contemplan pintura de fachadas, remodelación e instalación de bancas, así como acciones de limpieza para mejorar la imagen urbana y generar un entorno atractivo para el desarrollo de la actividad comercial en el centro histórico.

El dirigente adelantó que, además de la remodelación, la Canaco organiza la Expo Pymes y Franquicias, programada para el 3 de noviembre en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON