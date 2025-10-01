Asume Dirección General de Puertos egresada de la Escuela Náutica Mercante de Tampico

El nombramiento fue entregado por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Capitán de Altura Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo

TAMPICO, TAM.- La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina dio a conocer la designación de la Capitán de Altura, María Marisa Abarca Hernández como nueva titular de la Dirección General de Puertos.

Abarca Hernández es egresada de la Escuela Náutica Mercante de Tampico, tiene una especialidad en Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad Panamericana.

Una carrera profesional de más de 30 años de experiencia en el sector marítimo y portuario, tanto en la Marina Mercante como en la administración pública federal.

Desde 2007 ha ocupado cargos estratégicos en diversas Administraciones Portuarias, así como en terminales marítimas, donde se ha desempeñado como jefa de Centro de Control de Tráfico Marítimo, Oficial de Protección, Loading Master y navegante en buques mercantes en rutas de altura y cabotaje.

En la Secretaría de Marina, fungió como Directora Ejecutiva de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y previamente, en la propia Dirección General de Puertos, estuvo encargada de las funciones como Autoridad Portuaria, con responsabilidad sobre más de 11 mil kilómetros de litoral, 103 puertos y 15 terminales habilitadas en todo el país.

Su cargo más reciente fue como Directora de Desarrollo de Negocios para las Américas en Boluda Towage, empresa internacional líder en servicios de transporte marítimo y remolque portuario.

Este nombramiento se realiza conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables en la materia.

Es la segunda egresada de la Escuela Náutica Mercante en un cargo federal

Abarca Hernández es la segunda egresada de la Escuela Náutica Mercante de Tampico en asumir una encomienda federal dentro de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante; el pasado 1 de agosto, la Capitán, Claudia Hernández Sordo fue nombrada como Directora General de Marina Mercante.

POR STAFF