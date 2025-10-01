Choque contra poste de CFE deja sin luz a comerciantes de la colonia Del Pueblo en Tampico

El corte derivó del choque de una camioneta cuyo conductor circulaba en aparente estado de ebriedad y se impactó contra un poste de concreto de la CFE.

TAMPICO, TAM.- Pérdidas económicas resintieron este miércoles usuarios comerciales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la avenida Rosalío Bustamante entre Volantín y Guadalupe, en la colonia Del Pueblo, luego de quedarse sin el servicio de energía eléctrica desde las tres de la madrugada.

De acuerdo con el comerciante Ricardo Frías Bautista, el corte derivó del choque de una camioneta cuyo conductor circulaba en aparente estado de ebriedad y se impactó contra un poste de concreto de la CFE.

“Yo no pude abrir mi negocio, yo vendo birria de res y no puedo dar servicio en estas condiciones. Prácticamente somos dos manzanas las que salimos afectadas”

El afectado advirtió que la falta de señalamientos y el desgaste de topes en esa vialidad representan un riesgo constante para vecinos, principalmente para estudiantes de la primaria Adolfo López Mateos.

“Hace poco se habían puesto unos topes, pero ya se deshicieron por el paso de vehículos. Es una contramedida que ayudaría a evitar este tipo de incidentes, porque la gente conduce a exceso de velocidad”

Habitantes del sector expresaron su preocupación ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo llevará la reposición del poste y la reconexión del servicio eléctrico, estimando que podría demorar todo el día.

El presunto responsable del accidente resultó lesionado y, según testigos, iba acompañado por otra persona al momento del percance.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón