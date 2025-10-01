Designan a nuevo coordinador para la Coepris en Altamira

Fue el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, quien entregó los nombramientos de las coordinaciones jurisdiccionales de Coepris en diferentes municipios de la entidad

ALTAMIRA, TAM.- La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), nombró como coordinador de la dependencia en Altamira a José Daniel Martínez Cano, quien ya se desempeñaba como encargado de despacho.

Asimismo se formalizó la entrega del nombramiento a Erika Sagrario Hernández Estrada, como responsable de la coordinación en Reynosa; a Rodolfo Ramos Treviño como responsable en NuevoLaredo; a José Daniel Martínez Cano como responsable en Altamira; al Marco Antonio González Aguilar como responsable en Mante; y en Jaumave a María Elena Sánchez Martínez.

El secretario de Salud exhortó a los nuevos funcionarios a trabajar con honestidad, entrega y humanismo, para contribuir en la transición hacia un sistema de salud centrado en las personas, con servicios más sostenibles, eficientes, inclusivos, innovadores y accesibles para la población.

Por Óscar Figueroa

La Razón