Esperan resultados de ADN para saber si los restos hallados en Reynosa son de los integrantes de “Fugitivo”

Las investigaciones continúan para dar con otras personas presuntamente implicadas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Será hasta mediados del mes de octubre, cuando por fin lleguen las pruebas de ADN de los restos encontrados, presumiblemente de los integrantes del grupo Fugitivo, secuestrados el 28 de mayo en Reynosa.

“Precisamente hace rato hice una llamada con servicios periciales, confiamos en que a mediados de este mes de octubre ya pudiéramos tener algunos avances, nos piden la paciencia por el tema de un contexto nacional”, dijo el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica.

Explicó que en la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR), le informaron que los diferentes asuntos a nivel nacional que se han presentado, algunas de los resultados se han retrasado, “pero confiamos, repito en que estén a mediados de este mes”.

El Ombudsman del Estado apuntó que si bien, las investigaciones continúan para dar con otras personas presuntamente implicadas, asegurando que en este, como en otros casos, no habrá impunidad.

“Por otro lado, está el proceso penal que se lleva de los ya detenidos, y volver a recalcar que en este caso no habrá impunidad, es un asunto que no está concluido en la etapa procesal, y tampoco en la etapa de investigación”.

Por Perla Reséndez