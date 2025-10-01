Fuga deja sin agua a 77 colonias de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una fuga dejó sin agua a 77 colonias de Altamira durante 10 horas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

El organismo a cargo de Gabriel Arcos Espinosa, detalló que el personal realizó la reparación de una fuga detectada en la línea principal de 20 pulgadas de la Planta DUPORT.

El tiempo de reparación se estimó en 10 horas aproximadamente, una vez concluidos los trabajos, la recuperación del servicio ocurrirá de forma gradual.

Sin embargo, en aquellos lugares donde hubiera fallas eléctricas, el suministro tardaría más de lo previsto

También señalaron las autoridades de Comapa que las fallas de energía eléctrica podrían extender este tiempo.

