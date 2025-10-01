“Logros históricos marcan tercer año de gobierno de AVA”: Carmen Lilia Canturosas

La alcaldesa de Nuevo Laredo, resaltó que la colaboración con el gobierno estatal ha consolidado a la ciudad como el puerto terrestre más importante de América Latina

NUEVO LAREDO, TAM.- El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó su informe “Tres años de memorias de una Transformación”, donde destacó los avances más significativos de su administración y los proyectos estratégicos que han colocado a Tamaulipas, y en particular a Nuevo Laredo, como referente de desarrollo en la frontera norte.

Villarreal Anaya subrayó que la coordinación con los municipios ha sido clave para detonar proyectos de gran impacto.

“Somos una entidad fuerte, vigorosa y consciente de que con voluntad y trabajo podemos construir una mejor sociedad que viva en paz y con esperanza.

Refrendo que mi compromiso con Tamaulipas no tiene límites: todas mis horas y todos mis días están dedicados a su servicio y engrandecimiento”, expresó el mandatario.

Como testigo de este trabajo conjunto, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, resaltó que la colaboración con el gobierno estatal ha consolidado a la ciudad como el puerto terrestre más importante de América Latina.

“El liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya ha marcado una nueva etapa de transformación. Gracias a su visión y coordinación, hoy Nuevo Laredo consolida proyectos estratégicos que fortalecen la economía, generan empleo y mejoran la calidad de vida de las familias”, manifestó.

Entre los logros más destacados, la presidenta municipal mencionó ell segundo puente ferroviario internacional, infraestructura clave que agiliza operaciones y refuerza la competitividad en el comercio exterior entre México y Estados Unidos.

La consolidación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, que ratifica a la ciudad como el nodo aduanero más importante del país.

La sinergia entre ambos niveles de gobierno ha permitido que Nuevo Laredo mantenga una trayectoria de modernización y crecimiento con efectos positivos más allá de la frontera. Los proyectos impulsados no solo benefician a los neolaredenses, sino que fortalecen la competitividad de Tamaulipas y contribuyen al desarrollo económico de todo México.

Con esta visión compartida, que integra al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Tamaulipas se proyecta como un estado clave para el comercio, la inversión y la generación de oportunidades en la frontera norte del país.

POR STAFF