«Mujeres entre 20 a 37 años deben acudir a revisión médica contra el cáncer de mama»

La directora del Centro de Salud IMSS Bienestar en Tampico reconoció que se ha detectado cáncer de mama en mujeres menores a 30 años, lo que es preocupante

TAMPICO, TAM.- «Las mujeres jóvenes entre 20 a 37 años de edad deben de someterse a revisiones médicas gratuitas sin importar su seguridad social para prevenir los cánceres de mama y cervicouterino que ocupan los primeros lugares de fallecimiento a nivel nacional»; expresó hoy la

directora del Centro de Salud IMSS Bienestar en Tampico, Jessica Isabel Acosta Palomo.

«Ha costado un poquito de trabajo, de nuestra población de los 20 a los 35 años tratar de que acudan, son las que menos vienen. Las pacientes de 45 años en adelante son las que sí acuden cada año a sus citas, pero ese grupo de edad que es donde ahorita se está presentando la incidencia de las pacientes es lo que nos ha costado trabajo. Nuestras autoridades implementando esta campaña permanente»

«Sí, hemos llegado a ver pacientes jóvenes de 28,30 años con situaciones avanzadas importantes… autoexplorarse, revisarse cualquier cosa mínima un granito no minimizar una bolita»

La directora del Centro de Salud IMSS Bienestar en Tampico expresó que en caso de detectar algún síntoma en los senos las féminas pueden acudir a consulta médica al expresar que el personal cuenta con capacitación.

Para complementar las revisiones a las mujeres entre 40 a 59 años de edad se les practican mastografías de las que esa institución médica cuenta con uno; papanicolau a partir de que inicien una vida sexual activa y VPH a partir de los 35 años.

Para practicarse una mastografía a las mujeres entre 40 a 59 años se les pide acudir al Centro de Salud de Tampico ubicado en Belisario Domínguez #600 Poniente colonia Del Pueblo a partir de las 8 de la mañana para agendar la fecha de ese estudio médico con: credencial de elector, CURP y ahí se les darán a conocer lineamientos como no llevar alhajas, no usar desodorante e indicó que se llevarán a cabo jornadas médicas los fines de semana para las féminas que trabajan.

Acosta Palomo expresó que a partir de este año, en el Centro de Salud IMSS Bienestar de Tampico se realiza de manera permanente la detección de cáncer de mama y no sólo un día.

También de cáncer cervicouterino y VPH, entre mujeres jóvenes a partir de 20 años de haber iniciado su vida sexual activa e indicó que los servicios médicos que se ofrecen en esa institución médica, son gratuitos.

Informó que el Centro de Salud IMSS Bienestar Tampico brindará talleres de autoexploración, tamizajes además de acompañamiento a quienes cuenten con diagnóstico médico de cáncer de mama.

Por Cynthia Gallardo

La Razón