Niega padre de “Gabita” estar prófugo; madre lo acusa de ocultar a la menor

La madre de la niña retó públicamente a Alejandro a mostrar el amparo y la resolución judicial

TAMPICO, TAM.- Alejandro, señalado de sustraer de manera violenta a su hija de tres años, reapareció en redes sociales para asegurar que no se encuentra prófugo de la justicia y que interpondrá un recurso de revisión contra la orden federal que le obliga a entregar a la menor. En su cuenta de Instagram afirmó que “no secuestró” a la niña y que cuenta con una suspensión de amparo que, según dijo, le reconoce la custodia.

En su publicación acusó a la madre de la niña, Gabriela, de mantener una “campaña mediática” en su contra y de manipular con la Alerta AMBER que fue emitida hace un mes. Aseguró que la menor se encuentra en buen estado y bajo su cuidado, al tiempo que prometió difundir más información sobre el proceso legal en los próximos días.

Tras el mensaje, Gabriela respondió que el padre miente al afirmar que una suspensión lo protege, ya que las órdenes de cateo y la resolución de custodia fueron emitidas dentro de un juicio formal en el que él mismo es parte. Señaló que la Alerta AMBER permanece activa porque Alejandro se niega a entregar a la menor y “la mantiene oculta y privada de sus derechos”.

La madre de la niña retó públicamente a Alejandro a mostrar el amparo y la resolución judicial, y reiteró su llamado a la ciudadanía para ayudar en la localización de “Gabita”. “Mi hija merece volver a casa, vivir en paz y no ser rehén de un violento”, concluyó en un comunicado difundido en redes sociales.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón