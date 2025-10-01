«Ocupa Tamaulipas octavo lugar nacional en cáncer de mama»: Salud

Las autoridades sanitarias recordaron que el lazo rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama y llamaron a las mujeres a no tener miedo de realizarse estudios preventivos

TAMPICO, TAM.- «Tamaulipas ocupa el octavo lugar en el país en casos de cáncer de mama, enfermedad que constituye la primera causa de muerte en mujeres a nivel nacional», informó David Cadena Mata, director del Distrito de Salud para el Bienestar II.

Al encabezar una caravana de concientización en Tampico, el funcionario subrayó que cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo.

Durante el evento, en el que participaron autoridades sanitarias y municipales, Cadena Mata recordó que 2 mil 700 millones de mujeres viven en el mundo actualmente con este padecimiento y que cada día se detectan alrededor de 2 mil 880 nuevos casos.

“En Tamaulipas lamentablemente ocupamos el octavo lugar nacional”, puntualizó.

En representación de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, acudió Libby Zacil Adame Estrada, directora del Instituto de la Mujer quien adelantó que el gobierno municipal desarrollará diversas actividades de prevención, entre ellas el encendido en rosa del Palacio Municipal, una plática de concientización en el Recinto Ferial y un ciclo de conferencias en el Hospital Ángeles el próximo 17 de octubre.

Bajo el lema de este año, “Si tú estás bien, todo está mejor”, exhortaron a la población femenina a practicar la autoexploración mensual y acudir a revisiones médicas oportunas, recordando que el 90% de los casos detectados a tiempo tienen un tratamiento exitoso.

La autoridad sanitaria en Tampico anunció además la puesta en marcha de la campaña permanente “Prevención, detección y atención integral del cáncer en la mujer”, que incluye recomendaciones como la autoexploración desde los 20 años, la exploración clínica anual a partir de los 25 y la mastografía para mujeres de 40 a 69 años.

Por último, la Dirección del Distrito de Salud para el Bienestar II dio a conocer que el próximo 19 de octubre se llevará a cabo la jornada denominada “Tocatón”, donde personal especializado brindará orientación a mujeres sobre la correcta técnica de autoexploración.

Por Cynthia Gallardo

La Razón