Profeco revela cuáles son los jabones en polvo más baratos y efectivos de este 2025 en México

Profeco calificó más de 20 detergentes y solo 3 de ellos tuvieron un 9 de calificación o más y no son nada caros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya vio que andas lavando tu ropa que

promete quitar las manchas y nada más no está funcionado. Por ello te presentamos los mejores y

más baratos jabones en polvo de este 2025; la dependencia les puso 9 de calificación.

En la Revista del Consumidor de octubre, Profeco hizo un estudio de calidad de detergentes en

polvo; puso a prueba a 26 detergentes en polvo para ropa y 23 detergentes multiusos.

Dentro de las pruebas que la dependencia hizo están la verificación de información y contenido neto;

así cómo solidez en color, eficiencia de lavado, desgaste de la tela, efecto antideposición (que

quite lo percudido).

¿Cuáles son los mejore jabones en polvo según Profeco?

Detergente Great Value

De acuerdo con Profeco, este detergente en su presentación de 800 gramos tuvo una evaluación

general de 90 puntos. Vale apenas 26 pesos y el precio por 100 gramos es apenas de 3 pesos para las

excelentes calificaciones que sacó.

Por ejemplo, Profeco le puso un 10 en solidez del color que deja en la ropa tras 10 lavadas; también

un excelente en el desgaste de la tela luego de 15 lavadas y en el apartado de percudido tuvo un 9 de Muy Bien.

Si te preocupa la eficiencia de lavado, tuvo un 10 en quitar una mancha de espinaca en telas 100%

algodón; también un 9 en guiso de carne, otro 9 en café y lo mismo en salsa taquera.

Detergente VIVA

Este jabón con calificación de 91 puntos tiene una presentación de 850 gramos y vale 34 pesos con

apenas 4 pesos por cada 100 gramos. Tuvo un 10 de Excelente en solidez de color tras 10 lavadas

y otro 10 en el desgaste de la tela tras 15 lavadas. Pero sacó 8 en el apartado de percudido.

En cuando a las manchas, tuvo un 9 para quitar las de espinaca en tela 100% algodón; sacó un 10 en

guio de carne y en salsa taquera, mientras que para quitar café tuvo un 9.

Detergente 1-2-3

Este jabón también sacó 91 puntos generales en su presentación de 800 gramos. Vale 30 pesos

con 4 pesos por cada 100 gramos. Tuvo un 10 de Excelente en solidez del color mientras que también

tuvo otro 10 en el desgaste de la tela y para quitar lo percudido.

En el apartado de quitar manchas tuvo un 10 en el de espinaca, mientras que acabó con un sólido 9

en guiso de carne, café y salsa taquera.

Así que si todavía no lavas, ya sabes cuáles son los mejores y más baratos jabones en polvo de este

2025 que Profeco recomienda.

