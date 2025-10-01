Reconoce alcalde de Altamira liderazgo del gobernador Américo Villarreal

En un acto de reconocimiento y respaldo, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, acudió al evento “Tres Años de Memorias de una Transformación”, encabezado por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, donde destacó los avances logrados durante la actual administración estatal.

Acompañado por su esposa y presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, el alcalde subrayó el impacto positivo que ha tenido el liderazgo del mandatario estatal en la región sur del estado, en especial en Altamira, gracias a una política de trabajo coordinado y visión de futuro.

“Hoy vivimos en un Tamaulipas diferente, con una democracia participativa ejemplar a nivel nacional. ¡Muchas felicidades, Señor Gobernador!”, expresó Martínez Manríquez, resaltando la transformación social que ha caracterizado los tres primeros años de gobierno de Villarreal Anaya.

El evento, realizado e la capital del Estado mediante un ambiente de unidad y compromiso ciudadano, congregó a representantes de los diferentes niveles de gobierno, líderes sociales y ciudadanos, quienes atestiguaron los resultados de un modelo de gestión centrado en el bienestar social, la infraestructura estratégica y el fortalecimiento de los valores democráticos.

El presidente municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano del Gobierno del Estado para consolidar proyectos en favor de todas las familias altamirenses.

“Cuando se trabaja en equipo, los resultados se ven y se sienten. En Altamira, estamos agradecidos por el respaldo que el gobernador ha brindado a nuestro municipio, y seguiremos siendo parte activa de esta transformación que está cambiando la historia de Tamaulipas”, concluyó el edil.