Relevan a titular de Servicios Públicos en Tampico; asume Edmundo Malagón afirman integrantes del cabildo de Tampico

Los integrantes del cabildo coincidieron en que las modificaciones deben darse en diversas áreas de la administración

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ricardo Mora Alvarado dejó la titularidad de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tampico y en su lugar fue designado Edmundo Malagón Infante, quien ya había ocupado esa encomienda durante la administración municipal de Gustavo Torres Salinas.

La confirmación fue hecha hoy por los integrantes del cabildo, Carmen Díaz Barrios y Martín Castellanos Castelán.

“Desde ayer recibió su baja. Ahora está en Servicios Públicos el ciudadano Edmundo Malagón Infante, que ya tiene experiencia porque trabajó en la administración de Torres Salinas. Tiene capacidad y esperamos que venga a sumar y a trabajar”, declaró Díaz Barrios, quien confió en que el nuevo funcionario dé resultados.

La regidora expuso que la dependencia cuenta con unidades y personal suficiente, pero es necesario redoblar esfuerzos.

“Camiones ya hay 32, de pipa nueve; hay barredora y hay personal, sólo faltan las ganas de trabajar. Tampico ya lleva un año con esta administración y lo que se necesitan son resultados”

Por su parte, Castellanos Castelán y Díaz Barrios consideraron indispensable que la administración porteña realice más cambios en distintas dependencias, entre ellas Bienestar Social, la Delegación Municipal Zona Norte y Cultura, a fin de mejorar el desempeño gubernamental.

“A un año de la administración necesitamos evaluar directores. Hay secretarías que están dejando mucho que desear, como Bienestar Social, donde las convocatorias se ven pobres. El hecho de hacer comités no es bienestar. En Obras Públicas pavimentar una cuadra por un millón 100 mil pesos no son resultados a un año»

Los integrantes del cabildo coincidieron en que las modificaciones deben darse en diversas áreas de la administración municipal con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de calidad a la ciudadanía.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón