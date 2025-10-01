Rinden protesta nuevos integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas

El Pleno del Congreso tomó protesta a las y los integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tam.- En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la Legislatura 66, el Pleno del Congreso tomó protesta a las y los integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

El Órgano Administrativo quedó integrado por Andrés Norberto García Repper Fávila , propuesto por el Poder Ejecutivo Hilda Guadalupe Leal Gutiérrez, María Minerva Vargas Carreño y Dellanira Octavia Trujillo Soto por el Poder Judicial y Edgar Maciel Martínez Báezpor el Poder Legislativo.

La diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva destacó la importancia de mantener una relación de respeto y colaboración entre los tres Poderes del Estado, resaltando el papel fundamental del Legislativo en el fortalecimiento institucional y en la promoción de un sistema de justicia eficiente y transparente.

La legisladora hizo un llamado al respeto, la pluralidad y el compromiso social, “comprometámonos todas y todos, diputadas y diputados por igual, a asumir con responsabilidad el reto que representa esta Legislatura”.

El Congreso sesionará el día martes 7 de octubre a partir de las 12:00 horas.

POR PERLA RESÉNDEZ