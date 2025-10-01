Victorense destaca en Festival Fotográfico Fotovisión de San Luis Potosí

La cita se llevó a cabo el jueves 25 de septiembre en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El talento tamaulipeco brilló en San Luis Potosí. El artista visual Daniel Alvizo, originario de Tamaulipas, fue seleccionado en la revisión de portafolios del 30º Festival Fotográfico Fotovisión, con su proyecto “Que retiemble en su centro la tierra Vol. 1”, una propuesta que combina arte digital, fotografía y collage para denunciar la violencia normalizada en México.

La cita se llevó a cabo el jueves 25 de septiembre en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes, donde el creador presentó una serie de 13 piezas híbridas que, en sus palabras, buscan “desenterrar las pesadillas que nos habitan y dar cuerpo a una memoria que arde”.

La participación de Alvizo cobró relevancia al ser revisada por dos figuras fundamentales de la fotografía y la curaduría en México: Armando Cristeto, fotógrafo y activista reconocido por documentar las primeras marchas del orgullo en la capital del país, e Irving Domínguez, curador y crítico de arte con trayectoria en espacios de talla nacional como el Museo Universitario del Chopo y Casa del Lago.

Cristeto elogió la solidez del trabajo del tamaulipeco al señalar que pocas veces se presentan proyectos tan concluidos en una revisión de portafolios. “No le quitaría ni le agregaría nada”, aseguró el maestro, quien además le brindó apoyo personal en medio de un momento de duelo familiar.

Alvizo agradeció el respaldo institucional y empresarial que le permitió participar en Fotovisión. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT Victoria contribuyó con parte de los viáticos y la empresa Transpais apoyó con el transporte de regreso. También reconoció la compañía del joven fotógrafo Antonio Coronado Palomo, quien asistió como observador.

Con esta participación, el creador tamaulipeco reafirma su lugar en la escena artística nacional al presentar un proyecto que fusiona lo real con lo onírico y que, lejos de buscar consuelo, convoca a la empatía y a la acción frente a la violencia.

“Si soy lo que soy, es y será por ustedes, y hasta que el cuerpo aguante, seré lo que soy”, expresó Alvizo al dedicar su logro a su familia, amistades y comunidad que lo ha acompañado en este camino.

Por. Raúl López García