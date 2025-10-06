Abuelo exige en Tampico que el DIF Nuevo León le devuelva a su nieta

TAMPICO, TAM.- Con una lona en la que acusó de corrupción al Sistema DIF Capullos de Nuevo León, el adulto mayor Juan Sandoval Coronado, residente de ese estado, se manifestó este lunes en la Plaza de Armas de Tampico para exigir la devolución de su nieta de 13 años de edad, quien permanece bajo custodia del organismo desde 2024.

El hombre denunció que el DIF de Nuevo León retiró la custodia de sus nietas, Isabela, de un año, y Janet Alejandra, de 13, luego de que la mayor presuntamente fuera víctima de explotación sexual por parte de su propia madre.

“Su mamá ocasionó este problema… la niña tenía nueve años cuando la prostituía. Quiero que se haga justicia, que mi hija salga y encierren a su madre, que es la causante de todo”, expresó Sandoval Coronado, quien acusa a personal del DIF Capullos y a la Fiscalía de Nuevo León de encubrir el caso.

Relató que en 2024 solicitó apoyo al DIF Tampico para recuperar a sus nietas, logrando la custodia de la más pequeña; sin embargo, señaló que el organismo neoleonés se ha negado a entregarle a la adolescente, argumentando que por ser hombre y estar divorciado no cuenta con solvencia económica suficiente, pese a tener empleo estable como ingeniero civil.

“Me dicen que soy hombre, que no tengo cómo mantenerla… pero toda la vida he mantenido a mi familia. Yo quisiera que el gobierno de Tamaulipas me ayudara”

El abuelo informó que ya envió un oficio al área de Atención Ciudadana del Gobierno Federal solicitando apoyo para recuperar a su nieta, y adelantó que pedirá la intervención directa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para lo cual viajará próximamente a la Ciudad de México.

Por Cynthia Gallardo

La Razón