Alcalde de Altamira tiene la renuncia de todos los secretarios y directores

Esta medida le permitirá al Presidente Municipal realizar cambios en el gabinete para mejorar la gestión pública.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que cuenta con las renuncias firmadas de todos los directores y secretarios de su administración, así como de los funcionarios de la Comapa.

La semana pasada se hicieron válidas las dos primeras renuncias en la Dirección de Servicios Públicos y en la Dirección de Educación.

“Tenemos la renuncia de todos los directores y secretarios, también en Comapa, está la renuncia en la mesa”.

Armando Martínez Manríquez, considera que es necesario realizar rotaciones en las distintas áreas de gobierno.

«Es importante que estemos rotando a nuestra gente, cuatro años en áreas muy complicadas como servicios públicos causó un desgaste en mi amigo Chacho, se atiende médicamente».

Agregó que en el tema de la Dirección de Educación, el cambio se hizo únicamente para refrescar el área que estaba a cargo de la maestra María del Carmen Romero Hernández.

El alcalde agregó que la revisión de posibles cambios se extiende a otras dependencias, “estamos viendo la parte de la Dirección Técnica y Dirección de Administración, también en Protección Civil».

«Hay momentos en que se toman decisiones para mejora la administración pública, es una responsabilidad y riesgo que asume el Presidente Municipal», concluyó.

Por. Óscar Figueroa

La Razón