Artistas plásticos exigen pago por esculturas de calaveras instaladas en Tampico

Los artistas reconocieron no contar con contrato ni factura, ya que el trato se realizó de palabra.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Artistas plásticos locales exigieron el pago de un finiquito por 177 mil pesos a la empresaria y promotora cultural Alejandra Hernández, por la creación de esculturas con forma de calavera elaboradas en fibra de vidrio, que fueron instaladas este fin de semana sobre la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, en el centro de Tampico.

De acuerdo con los artistas Gulliver y Manuel Martín Pérez Muñoz, se elaboraron 33 piezas en total durante 2024, de las cuales 23 fueron colocadas recientemente en el lugar. Los creadores explicaron que el acuerdo inicial fue por 13 mil pesos por cada escultura, con un descuento que dejó el costo final en 9 mil pesos por pieza. Sin embargo, afirmaron que la promotora solo entregó 70 mil pesos y aún mantiene un adeudo de aproximadamente 177 mil pesos.

Los hermanos detallaron que trabajaron en el proyecto entre junio y octubre de 2024 en una vivienda rentada por Hernández, quien posteriormente ordenó el traslado de las calaveras sin previo aviso. Señalaron que, tras publicar en redes sociales fotografías de las obras, recibieron presuntas amenazas y una exigencia de firmar un contrato de confidencialidad para retirar el contenido de internet.

Los artistas reconocieron no contar con contrato ni factura, ya que el trato se realizó de palabra. Advirtieron que darán un plazo de una semana para que la deuda sea liquidada y, de no cumplirse, procederán a retirar las esculturas no pagadas mediante una transmisión en vivo en redes sociales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón