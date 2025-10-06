Buscan a “Bobi”, chihuahua extraviado en la Ampliación Unidad Nacional

El animalito es de tamaño mediano y fue visto por última vez durante el fin de semana

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Vecinos de la colonia Ampliación Unidad Nacional buscan a un perro de raza chihuahua llamado “Bobi”, que se extravió en la calle Francisco Sarabia.

El animalito es de tamaño mediano y fue visto por última vez durante el fin de semana, deambulando por el sector antes mencionado.

Familiares piden el apoyo de la comunidad para localizarlo, ya que forma parte importante del hogar. En caso de tener información sobre su paradero, solicitan comunicarse con los residentes de la zona o acercarse a Protección Civil municipal.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón