Cabildo de Victoria rinde Homenaje a Óscar Almaraz Smer

La regidora Mayra Sánchez Pacheco dio lectura a una semblanza que destacó su vocación de servicio, su cercanía con la gente y su legado como servidor público.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Cabildo de Ciudad Victoria realizó este lunes la Cuarta Sesión Solemne, en la que se rindió un emotivo homenaje póstumo al C.P. Óscar de Jesús Almaraz Smer, expresidente municipal de esta capital, fallecido el pasado 18 de septiembre.

Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de Cabildo, las y los integrantes del cuerpo edilicio guardaron un minuto de silencio en memoria del exalcalde victorense, reconociendo su trayectoria pública, su compromiso con el desarrollo de la ciudad y su calidad humana.

La regidora Mayra Sánchez Pacheco, del grupo edilicio del PAN, dio lectura a una semblanza que destacó su vocación de servicio, su cercanía con la gente y su legado como servidor público.

Nacido el 13 de marzo de 1968 en Ciudad Victoria, hijo de don Óscar Almaraz Aguirre y doña Yuleth Smer García, estudió en el Colegio José de Escandón “La Salle” y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se tituló como Contador Público. Desde joven participó en misiones sociales y mostró un genuino interés por el bienestar de la comunidad.

A lo largo de su vida pública ocupó diversos cargos: director de Servicios Públicos Municipales, director de Planeación, contralor del Estado, secretario de Finanzas, diputado local y federal, y presidente municipal de Ciudad Victoria. También fue empresario, miembro de la CANACO y del Club Rotaract, donde conoció a su esposa Tony Sáenz Higuera, con quien formó una familia ejemplar junto a sus hijos María José y Óscar.

“Más allá de sus reconocimientos como servidor público y empresario, hoy rendimos homenaje al padre de familia, al buen victorense que deja una gran imagen y una sonrisa que resume su forma de vida”, expresó la regidora Sánchez Pacheco.

El Cabildo cerró la sesión con un reconocimiento unánime a su legado.

Descanse en paz el contador público Óscar de Jesús Almaraz Smer.

POR STAFF