Choque en el Bulevar Perimetral y 20 de Noviembre deja daños materiales

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La tarde de ayer domingo se registró un choque vehicular en el cruce del Bulevar Perimetral y la calle 20 de Noviembre en Tampico, con saldo de daños materiales.

En el percance participó un automóvil compacto color blanco que resultó con afectaciones en la parte frontal, por lo que fue necesaria la presencia de personal de Protección Civil y Tránsito municipal.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los conductores presuntamente no respetó el señalamiento de alto, lo que provocó el impacto.

Las autoridades procedieron a acordonar el área y agilizar la circulación, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón