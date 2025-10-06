Claudia Sheinbaum no respalda la candidatura de Saúl Monreal; le pide esperar seis años. “Que se aguante”

Luego de que el senador Saúl Monreal insistiera en su aspiración por ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, a pesar de la prohibición de prácticas que constituyan nepotismo dentro de Morena, Presidenta le sugirió esperar seis años

MÉXICO.- Luego de que el senador Saúl Monreal insistiera en su aspiración por ser candidato a la gubernatura de Zacatecas, a pesar de la prohibición de prácticas que constituyan nepotismo dentro de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le sugirió esperar seis años porque aún es joven.

El domingo, el zacatecano dijo sostener la intención de buscar el cargo estatal, el cual actualmente está en manos de su hermano, David Monreal, y que años atrás también ocupó el actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

“Pues que se espere seis años, está joven, está muy joven él. Tiene todavía mucha vida por delante”, declaró este lunes Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre el hecho de que el excalcalde de Fresnillo no descartó buscar la candidatura con partidos de oposición, como el PRI o el PAN, mencionó que será la población que lo evalúe.

“Bueno, pues allá lo evaluará la gente… Aquí, mi recomendación personal personal, no de la presidenta Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, joven. Tiene mucha vida política por delante”, enfatizó.

CON INFORMACIÓN DE LA RAZÓN DE MÉXICO