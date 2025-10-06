Contribuye Armando Martínez al fortalecimiento de la educación superior

El alcalde destacó la importancia de invertir en la educación como motor de transformación social

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, asistió a la inauguración de la barda perimetral del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), campus Altamira, una obra que representa un avance significativo en materia de seguridad e infraestructura educativa.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de invertir en la educación como motor de transformación social, y aprovechó para invitar a las y los jóvenes a participar en el programa municipal de capacitación en inglés, impulsado por su administración.

“Estoy convencido de que dominar un segundo idioma abre puertas a mejores oportunidades laborales, académicas y personales”, afirmó el mandatario municipal.

En la ceremonia estuvieron presentes el Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, director del ITCM; la diputada federal Blanca Narro Panameño; la diputada local Úrsula Salazar Mojica, y la C.P. Cecilia Rocha Felizardo, directora del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA).

El Dr. Armando Martínez reiteró su compromiso con la educación superior en la región y aseguró que su gobierno seguirá apostando por acciones que fortalezcan la formación académica y el desarrollo integral de la juventud altamirense.

“Desde Altamira seguimos apostando por la educación como motor de transformación”, concluyó.

POR OSCAR FIGUEROA