Contribuye Armando Martínez al fortalecimiento de la educación superior

El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, asistió a la inauguración de la barda perimetral del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), campus Altamira, una obra que representa un avance significativo en materia de seguridad e infraestructura educativa.
Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de invertir en la educación como motor de transformación social, y aprovechó para invitar a las y los jóvenes a participar en el programa municipal de capacitación en inglés, impulsado por su administración.
“Estoy convencido de que dominar un segundo idioma abre puertas a mejores oportunidades laborales, académicas y personales”, afirmó el mandatario municipal.
En la ceremonia estuvieron presentes el Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, director del ITCM; la diputada federal Blanca Narro Panameño; la diputada local Úrsula Salazar Mojica, y la C.P. Cecilia Rocha Felizardo, directora del Instituto Tecnológico de Altamira (ITA).
El Dr. Armando Martínez reiteró su compromiso con la educación superior en la región y aseguró que su gobierno seguirá apostando por acciones que fortalezcan la formación académica y el desarrollo integral de la juventud altamirense.
“Desde Altamira seguimos apostando por la educación como motor de transformación”, concluyó.
POR OSCAR FIGUEROA