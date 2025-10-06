Decomisan en Altamira 40 motos

Los retenes se instalaron en sectores como la zona centro, Jardines de Arboledas, Canarios y Electricistas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 40 motocicletas fueron decomisadas durante los operativo de revisión que la Dirección de Tránsito de Altamira implementó desde el pasado viernes.

El costo para recuperar las unidades aseguradas, suman entre multas y otros cargos, supera fácilmente los 5 mil pesos.

El director de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya, informó que las revisiones iniciaron el viernes y continuaron durante el sábado y domingo en varios puntos del municipio.

“Han sido revisadas 53 motos y han sido decomisadas 40 motos, así como tres infracciones aplicadas por los elementos de la corporación”.

Los retenes se instalaron en sectores como la zona centro, Jardines de Arboledas, Canarios y Electricistas.

Cerecedo Maya explicó que el principal motivo del aseguramiento es la falta de documentos de las unidades, un problema que se detecta al detener a los motociclistas por no usar casco.

«El aseguramiento se hizo porque no traían documentos de las unidades, se detienen inicialmente porque no traen casco, pero al momento de la revisión no traen documentos, si los trajeran solo se harían acreedores a una sanción», indicó.

El funcionario señaló que la multa por no traer casco es de 10 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), y la sanción por falta de licencia es de entre cinco y seis UMAS. A esto se suma otro número igual por no portar placas, además del arrastre de la moto y los días que permanezca en el corralón.

El director afirmó que los operativos buscan evitar accidentes y delitos, y que las revisiones se llevarán a cabo todos los días.

Reconoció que hay personas inconformes porque quieren circular sin documentos y sin protección, como acostumbraban.

Por. Óscar Figueroa

La Razón