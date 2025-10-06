Detienen a un sujeto por inhalar resistol 5000 en el kiosko de la plaza de Armas

Las fuerzas del orden expresaron que acudieron al llamado de la ciudadanía que reportó lo sucedido.



12:00 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un sujeto que inhalaba resistol 5000 en el kiosko de la plaza de Armas fue detenido hoy por un fuerte dispositivo de elementos de la Guardia Estatal. Los elementos fueron notificados de la situación a través del número telefónico de emergencias 911; arribaron a bordo de una unidad para detener al individuo por faltas al bando de policía y gobierno. Las fuerzas del orden expresaron que acudieron al llamado de la ciudadanía que reportó lo sucedido. En el operativo implementado para la detención del sujeto participaron cerca de ocho elementos a bordo de la unidad racer polaris 108, así como las patrullas 1969,2007 de la Guardia Estatal. Por. Cynthia Gallardo La Razón