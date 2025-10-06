Dictan prisión preventiva al exfutbolista Omar Bravo; permanecerá en el Penal de Puente Grande

Omar Bravo, señalado por abuso sexual infantil, cumplirá la prisión preventiva en el Reclusorio Metropolitano de Jalisco

JALISCO, MÉXICO.- Un juez de Control decretó la legal detención del exfutbolista Omar Bravo y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

El máximo goleador de Chivas permanecerá en el Reclusorio Metropolitano del Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

Omar Bravo fue detenido el sábado 4 de octubre en Zapopan, señalado por abuso sexual infantil agravado.

La Fiscalía de Jalisco indicó que “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, en tanto que “se presume que anteriormente habría cometido acciones similares”.

De acuerdo con el medio Reforma, el exfutbolista habría agredido sexualmente a una menor de edad desde 2019, cuando esta tenía 11 años.

La denuncia fue interpuesta el 30 de septiembre pasado, después de que la adolescente víctima grabó uno de los abusos y mostró el video a su madre.

Dicha grabación fue presentada como prueba para que un juez girara la orden de aprehensión contra Bravo.

Fuentes cercanas al caso señalan que los abusos contra la menor iniciaron como tocamientos y proposiciones de índole sexual mientras la madre de esta no estaba.

Asimismo, Bravo habría amenazado a la víctima para evitar que lo acusara.

¿Cuál es la pena por abuso sexual infantil en Jalisco?

El Código Penal del Estado de Jalisco refiere que distintas penas por el delito de abuso sexual infantil:

Tres meses a cinco años de prisión, cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad y el acto se realice con su consentimiento por medio de la seducción, la cual se presume salvo prueba en contrario, o por medio del engaño.

Ocho a quince años de prisión, cuando la víctima tenga entre 15 y menos de 18 años de edad y el acto se realice sin su consentimiento, o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho.

Doce a veinte años de prisión, cuando la víctima sea menor de 15 años de edad.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas es un exfutbolista, máximo anotador de las Chivas del Guadalajara con 123 goles en su historia.

Jugó como delantero, con el dorsal 9.

Inició su carrera como futbolista en Sinaloa, donde fue descubierto por José Luis ‘el Güero’ Real, quien lo llevó a las Chivas.

También fue parte de la Selección Mexicana que jugó en la Copa Oro de 2003, 2005, 2007 y 2009.

En 2008 fue traspasado al Deportivo La Coruña de España, donde jugó solamente 6 meses.

A su regreso al país jugó durante 6 partidos para los Tigres de la UANL.

Finalmente regresó a las Chivas, si bien posteriormente fue parte del Sporting Kansas City, el Cruz Azul, Atlas, Carolina RailHawks y Phoenix Rising.

El 13 de noviembre de 2018, Omar Bravo anunció su retiro como jugador profesional.

Pero a mediados del año siguiente regresó a las canchas como jugador del club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo del que se convirtió en director técnico.

En el plano familiar, Omar Bravo está casado con Pammela Olivares, con quien tiene un hijo.

Fuera del matrimonio tiene otra hija.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL