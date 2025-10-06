Encuentran sin vida a sacerdote reportado como desaparecido en Guerrero

El cuerpo sin vida de Bertoldo Pantaleón, párroco de San Cristóbal en Mezcala, fue encontrado por autoridades locales

A 48 horas de su desaparición, esta tarde fue localizado el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón, de la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero, confirmó la Fiscalía General del Estado al dar a conocer que inició las indagatorias por el homicidio calificado del clérigo catolico.

Pantaleón, de 58 años de edad, fue localizado cerca de las 14:30 horas en el municipio de Eduardo Neri. Se detalló que el hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 199, entre las localidades de Zumpango y Mezcala, a una hora y 44 minutos de distancia de de Azcala, en el municipio de Cocula, región Norte, donde fue visto por última vez el pasado 4 de octubre.

El obispo José de Jesús González, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, reportó la desaparición del sacerdote. En un comunicado difundido esta mañana, el líder religioso llamó a la caridad de rezar por su pronta localización. Asimismo, indicó que pidió a las autoridades civiles activar el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo.

Según la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el sacerdote vestía guayabera azul rey con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches, características con las que fue identificado el cuerpo localizado.

De manera preliminar, fuentes de seguridad indicaron que el sacerdote no presentaba signos de violencia previa y viajaba acompañado; su cuerpo fue localizado en el asiento del conductor, por lo que se ha informado que se busca a la persona con quien se habría trasladado.

El hallazgo del sacerdote se logró gracias a una operación realizada por la Fiscalía de Guerrero, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado. La dependencia estatal señaló que, al tener conocimiento del hecho, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio.

La dependencia señaló que continuará con las indagatorias y dará a conocer los avances conforme se obtengan nuevos elementos que permitan el pleno esclarecimiento de los hechos.

